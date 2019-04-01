РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Вандалы разрисовали стены двух домов на улице Давыдова в подмосковном Подольске, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«С наступлением теплой погоды оживились вандалы – граффитчики. Разрисовали стены двух домов №№5 и 16 по улице Давыдова в Подольске. Краску на улице Давыдова, дом №5 смыть не удастся из-за облицовочной плитки, придется закрашивать», – говорится в сообщении.

Ранее из-за подобных надписей УК пришлось заменить плитки на фасадах домов по улице Бородинский бульвар.