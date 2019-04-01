РИАМО - 1 апр. В подмосковных Мытищах открыла двери новая пристройка к лицею №23 на 525 мест, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Открытие пристройки позволит не только сделать обучение в лицее более качественным и комфортным, но и разгрузить ближайшие школы, а также ликвидировать возможность появления в них второй смены», – пояснила Забралова.

По ее словам, объект возведен в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» за счет бюджетных средств Московской области и муниципального образования.

«В здании пристройки расположены столовая, лекционный зал на 100 мест, 20 учебных кабинетов, оснащенных в соответствии с современными требованиями, спортивный и тренажерный залы, медицинский блок, библиотека с медиатекой, большое книгохранилище, игровые комнаты. Кроме того, созданы все условия для передвижения и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», – отметила Забралова.

В ближайшие пять лет в Подмосковье будет построено более 200 школ, 50 из них будут заложены в этом году.