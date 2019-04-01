В Московском регионе скоро начнется сезон цветения, а значит – период обострений у страдающих аллергией. Многие аллергики со стажем заранее уезжают на это время, но иногда аллергия возникает спонтанно. О последних трендах в возникновении аллергии, новых способах лечения и ложных аллергических реакциях в интервью РИАМО рассказала член Координационного совета главных внештатных специалистов Минздрава Московской области, аллерголог-иммунолог, врач высшей квалификационной категории консультативно-диагностического отделения ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» Наталья Морозова.

- Наталья Викторовна, когда начинается сезон аллергии в Московском регионе?

- Сезонная аллергия, вызываемая пыльцой растений (поллиноз) в Московском регионе начинается с цветением деревьев группы березовых – березы, ольхи, лещины. Это середина апреля – май. Но так как погода непредсказуема, начало сезона может «гулять». Длится сезон аллергии все теплое время года.

Многие люди страдают аллергией на пыльцу сложноцветных, к ним относятся одуванчики. Они цветут в конце мая – начале июня. Затем наступает вторая волна обострения, когда цветут сложноцветные сорняки вроде полыни, это конец июля – начало сентября. В июне-июле – пора аллергенных злаковых и газонных трав: овсяницы, мятлика и прочих.

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- То есть аллергики могут страдать от неприятных симптомов все теплое время года?

Часто у людей бывает аллергия только на пыльцу деревьев, или только на одуванчики, только на злаковые, поэтому острый период не такой длительный.

Но бывают и те, у которых аллергия на все сразу – им не повезло.

И остаточные явления могут сохраняться даже тогда, когда все уже отцвело. Иногда ветер доносит пыльцу из южных регионов, тогда концентрация аллергена повышается, заболевание протекает более выраженно.

- Есть ли какие-то «тренды» у современных аллергиков?

Если 25-30 назад люди чаще страдали аллергией на злаковые травы, то теперь – на березу. Возможно, это связано с природными катаклизмами, или же с тем, что зимы снежные, почва влажная, и деревья дружно зацветают.

В начале и середине XX века поллинозом страдали в основном горожане, а теперь и сельские жители болеют аллергией столько же, так как в сельском хозяйстве используются химикаты.

Что до пищевых аллергий, то количество аллергенов выросло – мы стали есть, например, экзотические фрукты. При этом по-прежнему наиболее аллергенной является рыба.

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- Легко ли отличить аллергию от других болезней?

На самом деле, нет. Порой даже классические варианты аллергий путают с простудой, ведь симптомы похожи. Чтобы поставить диагноз, собираем историю жизни человека, выясняем, какие есть болезни. А пациент приходит и не может вспомнить, было ли подобное в прошлом сезоне, а это важно при сборе анамнеза.

Пищевая аллергия бывает связана с сопутствующими заболеваниями, например, ЖКТ. Или это ложноаллергические реакции. Такое может выявить только врач.

Иногда к нам приходят люди якобы с аллергией – а находим чесотку, вызываемую чесоточным клещом. Иногда выявляем сифилис.

Один пациент жаловался, что у него аллергия на орехи. Рассказывал, что началось с орехов, а вскоре он начал реагировать и на красные яблоки, персики, абрикосы. Спрашиваем, не беспокоит ли что-то еще, говорит, что нет. Но мы по опыту знаем, что это перекрестная реакция с пыльцой деревьев. Ставим пробы и выявляем реакцию на цветение.

Для пациента реакция на фрукты и орехи – заметна, а что он трет глаза по весне – нет. А ноги-то растут из пыльцевой аллергии.

- То есть для диагностики нужны пробы?

Да. Хотя порой их критикуют, но кожные пробы – самый надежный метод доказательной медицины уровня А, самого эффективного. Их проводят, когда в воздухе нет пыльцы. На небольшие надрезы на руке больного капают аллергены. Они делаются промышленным путем, на них есть сертификат соответствия.

Для проб производятся стандартные аллергены – пыль, шерсть, пух, перо, пыльца деревьев, злаковых, сложноцветных. Среди пищевых аллергенов – рыба, молоко, мясо, крупы. Экзотических аллергенов для проб наша промышленность не выпускает. Детям до 5 лет пробы не делают, надо советоваться с врачом, как проводить диагностику.

Альтернатива пробам – анализ крови на иммуноглобулин Е. Но это менее эффективно, бывают ложноположительные результаты. И стоит дороже, у нас такое делают реже и на платной основе.

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- Из-за чего возникает аллергия и как лечится?

Из-за «поломки» в генах. Иногда используют слово «атопический», говоря про аллергические реакции, оно переводится как «странный». Наш организм не должен так реагировать, а ведет себя странно.

Есть генетическая предрасположенность: если один родитель страдает аллергией, то ребенок родится с этим заболеванием с вероятностью в 20-50%, если оба – с 50%, но может родиться и здоровым.

Лечение проводится комплексное. Используются антигистаминные препараты второго поколения: они подходят для длительного лечения, не сушат слизистые, принимая их, человек чувствует себя бодрым. Используются и гормональные препараты в виде назальных спреев.

Существует также специфическая иммунотерапия, это что-то вроде прививки от аллергии, хотя и не на всю жизнь. Это лекарства в виде подъязычных капель или таблеток, помогают от аллергии на березу, злаковые, клещей.

От тяжелой атопической бронхиальной астмы появились новые таргетные препараты, например, Омализумаб. Их используют, когда другие средства не помогают.

Аллергия – это сложный каскад биохимических реакций с участием множества клеток и различных молекул. Таргетный препарат влияет на определенный элемент каскада и блокирует его. Цель – не полное излечение, а то, чтобы человек начал реагировать на обычные препараты. Таргетные лекарства используются только в стационарах, их назначает врач, подходят они не всем. Их минус – очень высокая цена.

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- Какие средства от аллергии не работают?

В частных клиниках могут предложить сомнительные процедуры, например, ультрафиолетовое облучение крови. Этот метод не обладает доказанной эффективностью.

- Можно ли полностью вылечить аллергию?

Пока нет, это полигенное хроническое заболевание.

В будущем, возможно, ученые смогут найти поломку в генах и починить.

Схожие исследования идут и в области лечения онкологии. Сейчас можно добиться ремиссии, устранить симптомы.

- А что будет, если совсем не лечиться?

Многие и не лечатся. У кого-то симптомы остаются одинаковыми на протяжении всей жизни, у кого-то ухудшаются. Иногда можно исключить аллерген – допустим, рыбу, и лечение не понадобится.

- От аллергии можно умереть?

Реальный риск для жизни – это нелеченая атопическая бронхиальная астма. Развивается обострение, например, на фоне простуды, возникает дыхательная недостаточность, и человек умирает. Но для этого надо сильно постараться: игнорировать рекомендации врачей, бояться стероидных препаратов.

В наше время профессорам трудно продемонстрировать студентам реальный астматический статус (т.е. тяжелое, угрожающее жизни осложнение астмы – прим. ред.). От поллиноза все же еще никто не умирал.

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- А как же анафилактический шок, от него тоже можно застраховаться?

Анафилактический шок – грозная проблема, вот от него можно умереть. У человека резко падает давление, он теряет сознание, кровоснабжение становится недостаточным, может отказать сердце.

Из-за поллиноза анафилактический шок вряд ли возникнет – для этого человеку надо прыгнуть в стог сена. Аллергик в здравом уме этого делать не будет.

А вот рыба вполне может его вызвать, если случайно съесть ее в составе другого блюда. Еще шок бывает из-за укусов ос, пчел. Но предугадать это невозможно.

Если уже был эпизод шока, нужно иметь при себе адреналин, преднизолон, чтобы в экстренной ситуации сделать инъекцию до прибытия скорой помощи. А на 100% – нет.

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