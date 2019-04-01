РИАМО – 1 апр. Московский метрополитен во второй раз запустил жетоны для оплаты проезда, в этот раз уже ограниченной серией и с функционалом карты «Тройка», первые коллекционные жетоны запустили в августе прошлого года, сообщает ТАСС.

«Первые коллекционные жетоны мы выпустили ограниченным тиражом в августе прошлого года. Мы получили много положительных отзывов об идее выпуска «Тройки» в виде жетона. Сотни пользователей метро захотели купить такой сувенир, поэтому было принято решение о выпуске дополнительного тиража. «Тройки» такого необычного формата», – сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Жетоны можно пополнить тем же способом, что и карту «Тройка», так как в него вшит чип карты. Купить жетон можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». В таких магазинах также продаются кольца, брелоки, браслеты и вкладыши с функцией транспортной карты «Тройка».

Кроме того, с помощью записанного на карту билета «кошелек» можно оплатить как проезд в городском транспорте, так и посещение планетария, музеев, за парковку или поездки на «Аэроэкспрессе».