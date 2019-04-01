РИАМО – 1 апр. На прошедшей неделе сотрудники Госжилинспекции выявили 2341 нарушение жилищного законодательства в муниципалитетах Подмосковья, больше всего протоколов было составлено в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 25 по 31 марта в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2341 нарушение жилищного законодательства. Было выдано 288 предписаний об их устранении и составлено 292 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 297 штрафов на общую сумму 1 миллион 185 тысяч рублей», – отметил руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Солнечногорск.

«Здесь за необоснованный отказ от установки либо замены приборов учета энергетических ресурсов заведены 28 административных дел в отношении АО «Московская областная энергосетевая компания», – уточняется в сообщении.

Кроме того, по словам Сокова, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также снятие наледи и сосулек в 2459 многоквартирных домах.

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 181 доме. Больше всего их расположено в городских округах Красногорск (21) и Одинцовский (17)», – добавляется в материале.

Нарушение теплового контура было обнаружено в 175 домах. Наибольшее их количество находится в городских округах Красногорск (37) и Подольск (35).

«Сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках зафиксированы в четырех домах Богородского городского округа», – разъясняется в сообщении.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.