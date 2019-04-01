РИАМО - 1 апр. На инструкторско-методических сборах в Жуковском были подведены итоги осенней призывной кампании 2018 года, Воскресенский район Подмосковья вошел в 10-ку лучших, направив в Вооруженные силы России 141 призывника, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Сборы в Жуковском прошли 27 марта.

«Это (141 призывник – ред.) 100% выполнение плана призыва прошлого сезона. Молодые жители Воскресенского района, достигшие возраста 18 лет, преимущественно проходят службу в Западном военном округе, в Воздушно-космических силах страны, ракетных войсках стратегического направления и в сухопутных войсках», — говорится в сообщении.

Из года в год все больше жителей Воскресенского района выбирает военную службу по контракту. В прошлом году такой выбор сделали 11 человек. Также в 2018 году в высшие военные учебные заведения направились 20 выпускников из Воскресенского района.

Ожидается, что этот год не станет исключением и молодежь продолжит связывать свою жизнь с военным делом, выбирая срочную или контрактную службу, а также профессиональное образование в этой сфере.