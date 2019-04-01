РИАМО - 1 апр. Глава Можайского округа Дмитрий Абаренов и руководство Московской областной станции скорой медицинской помощи обсудили с коллективом скорой помощи условия труда, в ходе встречи медики озвучили ряд предложений и пожеланий, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В связи с информацией о забастовке сотрудников скорой медицинской помощи в Можайском городском округе сообщаем, что руководство Московской областной станции скорой медицинской помощи (МОССП) совместно с главой городского округа Дмитрием Абареновым провели встречу с коллективом Можайской подстанции скорой помощи. В ходе встречи были обсуждены возникшие вопросы, разногласий и претензий к условиям труда, в том числе по заработной плате, у сотрудников нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что члены коллектива озвучили ряд предложений и пожеланий, которые были приняты руководством МОССП.