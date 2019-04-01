РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. Для жителей подмосковного Королева в День смеха на арт-веранде Центрального городского парка выступила группа клоунов «Кукуруза» с развлекательной праздничной программой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Мы подготовили веселое выступление для жителей всех возрастов, чтобы понравилось и взрослым, и детям. В программе различный интерактив: попрыгать, потанцевать и посмеяться!» – сказала ведущая мероприятия.

День смеха ежегодно отмечается практически во всем мире 1 апреля. Во время праздника принято разыгрывать друзей и шутить над окружающими людьми.