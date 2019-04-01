РИАМО - 1 апр. На портале «Добродел» завершился опрос о полезных и интересных занятиях в Подмосковье для граждан старшего поколения в целях поддержания активного и здорового образа жизни, занятия проводятся в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В голосовании приняли участие около 20 тысяч человек, занятия, набравшие наибольшее количество голосов, граждане старшего поколения смогут посещать во всех муниципальных образованиях Московской области совершенно бесплатно», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Наибольшее число голосов набрали занятия по скандинавской ходьбе – 53%, туристические поездки по Подмосковью – 30%, курсы компьютерной грамотности – 29% и занятия в бассейне – 36%.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.