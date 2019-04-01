РИАМО - 1 апр. За время весенних школьных каникул посещаемость «Макет Москвы» значительно выросла, так, с 23 марта по 1 апреля павильон на Сиреневой аллее ВДНХ, где расположен уникальный макет центральной части города, посетило более 10,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Большинство из посетивших – московские школьники и их сверстники из российских регионов – Вязьмы, Иванова, Ельни, Саратова и других городов.

«Интерес школьников к «Макету Москвы» в дни весенних каникул приятно удивил: экскурсии проводились каждый час, а иногда и каждые 30 минут. Было много интересных вопросов об истории развития Москвы, особенностях создания макета, а также по основным направлениям градостроительного развития города. Всего за неделю школьных каникул «Макет Москвы посетило 10536 человек. Для сравнения, за весь февраль его посетило чуть менее 11,7 тысячи человек», – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего с момента открытия в октябре 2017 года макет увидело более 272,5 тысяч человек.

По словам Левкина, сейчас общая площадь макета, который выставлен в специальном круглом павильоне на ВДНХ, составляет 368 квадратных метров. Там представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.

После завершения работ площадь арт-объекта должна составить более 926 квадратных метров. Новый макет столицы создается с 2012 года по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Сейчас на северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

В данный момент макетчики из мастерской «Дома на Брестской» завершают изготовление новых фрагментов макета. Так, например, для мини-копии Нескучного сада было сделано около 5 тысяч миниатюрных деревьев.

Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тысяч объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы.