РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили четырех пьяных водителей на дорогах городского округа за прошедшие выходные, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Подольску за прошедшие выходные (30 и 31 марта – ред.) в ходе рейда «Нетрезвый водитель» было выявлено 4 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

«Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38», – добавляется в материале.