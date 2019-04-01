РИАМО - 1 апр. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту оставления матерью малолетнего сына одного дома в тяжелом состоянии в новой Москве, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей сотрудники полиции выявили в тяжелом состоянии 9-летнего мальчика, который находился безнадзорным и нуждался в срочной госпитализации. Мать ребенка оставила его на длительный срок без еды и средств к существованию. В настоящее время мальчик находится в одном из детских центров столицы. По данному факту органами полиции в отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по городу Москве», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств циничного преступления и дать правовую оценку действиям женщины на предмет совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).