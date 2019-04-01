РИАМО - 1 апр. Муслим Джамбеков, который сдался сотрудникам полиции как виновник дорожной аварии на Можайском шоссе в Москве, ранее был судим за разбойное нападение, сейчас он содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу, сообщил РИАМО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

«Джамбеков, виновник ДТП на Можайском шоссе на Gelandewagen, в результате которого погибли двое человек, при проверке сообщил, что ранее ему уже приходилось бывать в московском СИЗО. Около десяти лет назад он был осужден за разбойное нападение», - сказал Мельников.

Он добавил, что Джамбеков был доставлен из Грозного на самолете под конвоем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу. В камере вместе с ним находятся трое обвиняемых в грабеже, краже и мошенничестве. На условия содержания Джамбеков не жалуется.

«Он сказал, что во время его раннего пребывания в СИЗО еду было невозможно есть. Качество питания удовлетворительное», - добавил Мельников.

Также Мельников во время встречи с Джамбековым обратил внимание на то, что у него имеются телесные повреждения.

«В этой связи я задал ему вопрос о том, откуда взялись телесные повреждения. Он сказал, что это в результате ДТП он их получил. Воздействий сотрудников полиции на него нет», - добавил Мельников.

На 16-м километре Можайского шоссе в Москве 25 марта произошло столкновение Mercedes-Benz и «Нивы». Пассажиры «Нивы» получили травмы, от которых женщина скончалась на месте, мужчина с дочерью были доставлены в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, дочь скончалась.