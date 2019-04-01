РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Жительницы подмосковного Подольска могут принять участие в отборе на фестиваль «Невесты Подмосковья – Перезагрузка», по итогам конкурса от каждого города Подмосковья выберут одну финалистку, которая будет бороться за победу, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ольга Писцова.

«Сегодня (1 апреля – ред.) начинается отбор участниц на VI фестиваль «Невесты Подмосковья – Перезагрузка». В этом году традиционный фестиваль будет проходить по-другому. В частности, от каждого города Московской области будет выбрана одна финалистка, которая и поборется за корону победительницы фестиваля», – сказала Писцова.

Она отметила, что для того, чтобы принять участие в отборе, нужно загрузить свою фотографию с описанием в фотоальбом своего города в официальной группе «Фестиваль «НЕВЕСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ» в соцсети «ВКонтакте». Десять девушек от каждого города, которые наберут наибольшее количество голосов до 25 апреля, примут участие в полуфинале.

По словам Писцовой, полуфинал будет проходить с 25 апреля по 10 мая. По его итогу от каждого города в финал фестиваля выйдет только одна участница.

«Финал фестиваля будет проходить 9 июня в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Соответственно, в нем примут участие 13-15 невест – представительниц различных городов области. Корону победительницы заберет только одна из них», – пояснила она.

На участие в отборе приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках финала фестиваля горожане смогут увидеть красивый концерт с дефиле и представлением участниц, праздничной программой, вручением подарков и главной короны невесте Подмосковья, которую выберет объективное жюри.