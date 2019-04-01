РИАМО - 1 апр. Московский областной суд приговорил 26-летнюю Дарью Переверзеву к 16 годам колонии за организацию убийства матери, а также двух братьев и сестры ради наследства, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В 2014 году у Переверзевой и ее сожителя Дмитрия Колесникова возник умысел на убийство матери и брата Переверзевой с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи. Исполнителем преступления стал парень Переверзевой, он уже отбывает пожизненный срок. В коттедже в Химках он задушил 43-летнюю мать девушки и ее 12-летнего брата, после чего устроил в доме пожар. На втором этаже особняка находились двое детей – 3-летние двойняшки – они задохнулись угарным газом.

«В ходе следствия был произведен большой объем следственных действий – допрошено более 50 свидетелей, произведено более 20 судебных экспертиз. На основании результатов экспертиз, показаний Колесникова, потерпевших, а также свидетелей установлены мотивы и способ совершения столь жестокого преступления», – отмечается в сообщении.

Приговором суда Переверзевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима.

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