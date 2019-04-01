РИАМО - 1 апр. В столичном Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пик цветения подснежников продлится до 7 апреля, в саду растут шесть видов этих цветов, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«Пик цветения более чем 1,5 тысяч подснежников под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлится до 7 апреля, а полностью эти растения отцветут приблизительно к 13 апреля, когда в саду откроется XIX ежегодный Весенний фестиваль цветов, который продлится до 2 июня», – говорится в сообщении.

Сейчас на свежем воздухе также цветут крокусы, альпийские фиалки, весенники, ирисы и другие первоцветы.

Всего в «Аптекарском огороде» растут шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство из них цветет зимой, а некоторые – ранней весной и поздней осенью.

Первые подснежники в «Аптекарском огороде», которые также стали первыми в Москве, расцвели 27 февраля.