РИАМО - 1 апр. В Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Генезис» в Сергиевом Посаде открылась вторая очередь, теперь центр будет обучать азам научно-технического образования дошкольников от четырех лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов и глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев.

«Сегодня все муниципальные образования региона заинтересованы в том, чтобы на их территории были созданы подобные центры. Очень важно, чтобы дети, которые здесь учатся, могли применить свои знания в дальнейшем и у них возникло желание развивать свои знания в данном направлении», – отметил Логинов.

Сегодня в центре можно пройти обучение по следующим направлениям: 3D-моделирование и 3D-печать, робототехника и программирование, паяльные работы и электрорадиотехника, компьютерный дизайн и проектирование, техническое моделирование, технологическое предпринимательство. Кроме того, здесь открыта комната виртуальной реальности, где воспитанники могут рисовать в виртуальном пространстве. Всего в ЦМИТе разработано более 180 специальных программ для инженерно-технического творчества детей от четырех до 17 лет.

Первая очередь ЦМИТ «Генезис» в Сергиевом Посаде была открыта 28 декабря 2018 года. С этого времени его посетило более 600 детей и молодежи. Основная специализация центра – «Водные робототехнические системы и анализ данных при помощи компьютерного зрения». Данное направление было выбрано с учетом приоритетов Олимпиады НТИ. В учреждении установлено современное высокотехнологичное оборудование для проведения занятий: ЧПУ-станки, 3D-принтеры, фрезерный станок, станок лазерной резки, 12 рабочих станций для компьютерного программирования.

Как сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сейчас в рамках программы губернатора Андрея Воробьева и при поддержке Минэкономразвития России в регионе открыто 14 ЦМИТов.

Центры заработали в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Люберцах, Химках, Красногорске, Котельниках, Подольске и Сергиевом Посаде. С 2015 года из бюджета области было выделено на создание и комплектацию оборудованием ЦМИТов свыше 160 миллионов рублей и более 20 тысяч детей и молодежи прошли обучение в центрах.

В 2019 году будет открыто не менее четырех новых центров молодежного инновационного творчества.