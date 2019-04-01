РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец с 3 по 24 апреля проведут рейды, во время которых проверят наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться с 3 по 24 апреля в Лыткарине, Люберцах и Дзержинском. Время рейдов – с 07:30 до 08:30», – говорится в сообщении.

Первый рейд пройдет 3 апреля по адресу: город Люберцы, улица Шоссейная, дом №44. Еще один рейд проведут 10 апреля по адресу: город Лыткарино, улица Ленина, дом №2, 17 апреля рейд состоится по адресу: город Люберцы, улица Кирова, дом №34, а 24 апреля – у дома №10 на улице Ленина в Дзержинском.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка в автокресле или с использованием ремней безопасности.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.