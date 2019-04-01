РИАМО - 1 апр. Премьера фильма «Коридор бессмертия», съемки которого проходили в Подмосковье, состоится 24 апреля в кинозале Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.
При создании картины использовали раритетную технику времен войны. Так, главные герои, отправляющиеся в Ленинград, встретились на борту «Дугласа» – американского самолета, поставлявшегося в СССР по ленд-лизу. Сцену снимали на военном аэродроме в подмосковной Кубинке, в ней задействовали настоящий американский транспортник. В России сохранилось всего несколько таких самолетов.
Сразу после прорыва блокады железнодорожники начали прокладывать полотно от станции «Шлиссельбург» до станции «Поляны». Строительство продолжалось на протяжении семнадцати дней под непрекращающимся огнем противника. Почти год по этой 33-километровой магистрали ходили поезда. Треть из задействованных в работе железнодорожников погибли.
Фильм создали в творческой студии «СТЕЛЛА», режиссер-постановщик — Федор Попов. Картина снималась при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Всероссийская премьера фильма намечена на 1 мая.
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