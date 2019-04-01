РИАМО - 1 апр. Премьера фильма «Коридор бессмертия», съемки которого проходили в Подмосковье, состоится 24 апреля в кинозале Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

При создании картины использовали раритетную технику времен войны. Так, главные герои, отправляющиеся в Ленинград, встретились на борту «Дугласа» – американского самолета, поставлявшегося в СССР по ленд-лизу. Сцену снимали на военном аэродроме в подмосковной Кубинке, в ней задействовали настоящий американский транспортник. В России сохранилось всего несколько таких самолетов.

«Выбор локаций для съемок, использование аутентичной техники ─ помогло достоверно передать ту сложнейшую обстановку, в которой совершали свой трудовой подвиг железнодорожники. Они вывозили из осажденного Ленинграда жителей и продукцию заводов, доставлявших в город продовольствие и боеприпасы», – отмечается в сообщении.

Сразу после прорыва блокады железнодорожники начали прокладывать полотно от станции «Шлиссельбург» до станции «Поляны». Строительство продолжалось на протяжении семнадцати дней под непрекращающимся огнем противника. Почти год по этой 33-километровой магистрали ходили поезда. Треть из задействованных в работе железнодорожников погибли.

Фильм создали в творческой студии «СТЕЛЛА», режиссер-постановщик — Федор Попов. Картина снималась при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Всероссийская премьера фильма намечена на 1 мая.