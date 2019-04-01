РИАМО – 1 апр. Открылась регистрация на крупнейший в России шоссейный велозаезд Gran Fondo Russia, который состоится 26 мая в подмосковной Рузе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Старт станет первым в этом году и откроет сезон Gran Fondo 2019. Проверить свои силы в велозаездах может любой желающий старше 18 лет, выбрав одну из трех дистанций (30, 50 или 96 километров) или формат велогонки», – отмечается в сообщении.

Трасса Gran Fondo Russia в этом году пройдет по территории Рузского и Можайского городских округов.

«Стартовый городок, состоящий из нескольких зон, расположится на площади районной администрации города Рузы и на территории Дворца водных видов спорта «Руза», – уточняется в материале.

В этом сезоне впервые появилась возможность командной регистрации. Результатом команды будет считаться сумма показателей времени трех ее лучших участников, а победители и призеры общего зачета определятся по сумме времени победителей на всех этапах.

«В день начала регистрации всем желающим будет доступен минимальный тариф участия 2 тысячи рублей. Далее цена будет расти по мере заполнения мест на дистанциях и приближения даты заезда», – добавляется в пресс-релизе.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что на Gran Fondo Russia ежегодно съезжаются тысячи райдеров со всей страны.

«То, что именно нашему региону доверяют проводить большинство стартов международной велогонки, говорит о многом. В этом году у нас пройдет сразу три заезда, и регистрация на первый уже открылась. Традиционно на старт вместе с любителями выйдут профессиональные спортсмены и артисты. Например, в прошлом году дистанцию в 100 километров в Рузе успешно преодолел Иван Ургант, а на заключительном этапе в Волоколамске среди лидеров был олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков», – отметил он.

Зарегистрироваться на весенний заезд Gran Fondo Russia 2019 в Рузе можно по ссылке.