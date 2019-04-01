РИАМО - 1 апр. С начала года Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщикам семь ЗОСТов с правом привлечения средств по новой схеме финансирования – с использованием эскроу-счетов, на прошлой неделе такое право получило ООО «Специализированный застройщик «Дивное-Сити», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За первый квартал 2019 года Главгосстройнадзором Московской области выдано семь заключений о соответствии компании и проектной декларации требованиям 214-ФЗ с правом привлекать средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие строительной компании ООО «Специализированный застройщик «Дивное-Сити» требованиям 214-ФЗ и выдал застройщику заключение по новой схеме финансирования долевого строительства. Таким образом компания имеет право привлекать деньги граждан с использованием эскроу-счетов.

«ООО «Специализированный застройщик «Дивное-Сити» получил заключение о соответствии на пять жилых домов в ЖК Миниполис «Дивное» в деревне Ближние Прудищи Ленинского района. Дома рассчитаны на 847 квартир, площадь которых составит порядка 39,4 тысячи квадратных метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля текущего года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.