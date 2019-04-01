РИАМО - 1 апр. Высокие результаты показали школьники из Солнечногорска на всероссийском форуме научной молодежи «Шаги в будущее», который проходил в МГТУ имени Баумана, три работы получили высокие оценки экспертов, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Юные жители округа представили научные работы по различным сферам, в том числе, в области энергетических систем. Все три представленные на конкурс исследовательские работы учащихся школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов, получили высокую оценку экспертной комиссии», – отмечается в сообщении.

Ученица школы №5 Валентина Касилова получила рекомендацию на публикацию работы и свидетельство кандидата в состав Национальной делегации Российской Федерации для участия в Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF США (Калифорния, май 2020 года).

Дмитрий Спирин по итогам форума получил рекомендацию пройти вне конкурсного отбора курс обучения в мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» (Гагры, июнь 2019 года).

Ксения Шульмина получила свидетельство кандидата в состав Национальной делегации Российской Федерации для участия в Международной научной выставке «Экспо-наука» (ОАЭ, Абу-Даби, сентябрь 2019 года).

«Поздравляю ребят и их педагогов с победой. Желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых достижений. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать таким одаренным ребятам», – заверил заместитель главы администрации района Алексей Аксютенко.