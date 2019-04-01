РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Провал грунта на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска планируют устранить в течение апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики администрации городского округа Евгений Патрушев.

Как сообщила ранее «РИАМО в Подольске» жительница горокруга, в конце марта на бульваре 65-летия Победы провалилась тротуарная плитка, из-за чего образовалась яма. В настоящее время провал огородили, однако его все еще не устранили.

«У нас в микрорайоне Кузнечики несколько таких мест, где провалился грунт, в том числе и на бульваре 65-летия Победы. Причиной, вероятнее всего, послужило обычное проседание грунта вследствие некачественно выполненных работ. Мы устраним данные провалы в течение апреля», – сказал Патрушев.