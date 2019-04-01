РИАМО - 1 апр. В подмосковном Долгопрудном проводят проверку по факту смерти ребенка, по предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал на улицу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«В правоохранительные органы 31 марта 2019 года поступило сообщение о том, что под окнами многоэтажного жилого дома в городе Долгопрудном обнаружено тело 3-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудному ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал на улицу с высоты 10-го этажа. При падении ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.