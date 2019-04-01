РИАМО – 1 апр. Президент РФ Владимир Путин утвердил доиндексацию пенсии выше прожиточного минимума, документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пенсии, которые получают россияне, будут определяться с помощью специального алгоритма в каждом регионе страны. Выплаты могут коснуться 3,9 миллионов человек, отмечается в материале.

«В связи с этим законом будет предоставляться доплата из регионального или федерального бюджетов. Источник финансирования будет зависеть от того, выше или ниже прожиточный минимум в регионе, чем федеральный. Таким образом, выплаты пенсионерам не будут меньше прожиточного минимума региона, в котором они проживают», – отмечается в сообщении.

Закон имеет обратную силу – перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

Подписанный главой государства документ также вносит поправки в закон «О прожиточном минимуме в РФ», согласно которым размер прожиточного минимума пенсионера в России определяется в соответствии с прогнозом социально- экономического развития страны и законом о федеральном бюджете, а региональный прожиточный минимум – по правилам, которые разработает российское правительство.