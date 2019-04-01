РИАМО - 1 апр. На Третьем транспортном кольце в Москве движение транспорта пришло в норму после аварии, в результате которой опрокинулся грузовик, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

Ранее на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего движение по дороге оказалось частично ограничено. Авария произошла в районе Рижской эстакады. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, фура при этом опрокинулась на бок и перекрыла движение по двум полосам из четырех.

«Движение уже нормализовано», – сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате инцидента нет.