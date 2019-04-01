РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле Ford Focus на улице Чайковского в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Возгорание произошло сегодня (1 апреля – ред.) утром в Подольске на улице Чайковского. Загорелся автомобиль Ford Focus. Ликвидировали пожар в 09:53. В результате происшествия никто не пострадал», – сказал пожарный.

Как отметил один из очевидцев происшествия, возгорание произошло в районе дома №44.