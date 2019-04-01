РИАМО – 1 апр. Старший научный сотрудник «НИЦ «Курчатовский институт» – институт физики высоких энергий» Иван Плотников получит грант на реализацию проекта по созданию комплекса автоматизированной системы сортировки бытового мусора, сообщается на сайте газеты «Протвино сегодня».

Ученый получит грант на реализацию проекта в размере 500 тысяч рублей из фонда содействия инновациям в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Исследовательская работа должна быть проведена в течение двух лет.

«Протвинский ученый предлагает разработать уникальный программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы сортировки бытового мусора с помощью построенного на базе технологии компьютерного зрения. Его можно будет использовать для предварительного отбора вторично перерабатываемых отходов на мусоросжигающих, мусороперерабатывающих заводах, полигонах захоронения бытового мусора и аналогичных объектах», — говорится в сообщении.

Согласно проекту на линии сортировки мусора будет установлена видеокамера, данные с которой будут обрабатываться в программном обеспечении. На основе обработки и распознавания изображений мусора с видеопотока, манипулятор (механический захват) будет производить захват и съем объектов для вторичной переработки.

«Сортировка объектов бытового мусора будет производиться за счет технологий машинного обучения и компьютерного зрения вместо использования традиционной для этой сферы технологии спектрометрии, которая в разы дороже и имеет ограниченный ресурс работы. Еще одним преимуществом этой системы является то, что ее можно «дообучить» распознавать дополнительные предметы», — добавляется в сообщении.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, частью которой является раздельный сбор мусора. Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий.

В течение нескольких лет в Московской области также построят четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.