РИАМО - 1 апр. В апреле-июне 2019 года пройдет около 30 семинаров для столичных застройщиков, на которых им расскажут о преимуществах госуслуг в строительной сфере в электронном виде, график семинаров уже утвержден, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, перевод госуслуг в электронный вид – это один из самых эффективных способов снизить административные барьеры, сэкономить время и средства инвесторам.

«В апреле-июне 2019 года в соответствии с утвержденным графиком пройдет около 30 семинаров, посвященных предоставлению государственных услуг в строительной сфере в электронном виде», – говорится в сообщении.

Так, теме подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг будут посвящены семинары, которые пройдут 16 апреля, 21 мая и 18 июня в Москомстройинвесте.

Там же пройдут встречи, на которых речь пойдет о процедуре выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Они состоятся 15 апреля, 20 мая и 17 июня в 15:00.

Оформление ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов станут темами семинаров, запланированных на 9 апреля, 14 мая и 11 июня в 15.00 в ОАТИ города Москвы.

О выдаче разрешения на строительство и других государственных услугах расскажут в Мосгосстройнадзоре 9 и 23 апреля, 14 и 28 мая, 11 и 25 июня.

В Москомархитектуре застройщиков и проектировщиков ждут на занятиях 15 апреля, 13 мая, 3 июня. Также, в Москомархитектуре пройдут семинары 29 апреля, 27 мая и 10 июня. В Мосгосэкспертизе 30 апреля, 29 мая и 26 июня также пройдут семинары.

Кроме того, во II квартале текущего года запланировано проведение нескольких новых семинаров. Так, например, в АО «Мосводоканал» 25 апреля и 27 мая пройдут занятия, посвященные оказанию услуг по предоставлению технических условий, заключению договоров о подключении объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, выдаче актов о подключении.

Помимо этого, 17 апреля в ПАО «МОЭСК» и 25 апреля в АО «ОЭК» застройщикам расскажут про заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выдачи акта об осуществлении технологического присоединения.

«Работа по переводу государственных услуг в строительной сфере в электронный вид ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уже многие компании смогли по достоинству оценить удобство онлайн-сервисов, благодаря которым у застройщиков значительно сократились временные издержки», – отметил Левкин.