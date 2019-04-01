РИАМО – 1 апр. Руководители четырех предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья стали лауреатами премии «Люди года», награды присуждались в 33 номинациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Накануне в стенах Торгово-промышленной палаты РФ прошло награждение лауреатов первой в истории премии «Russian Business Guide. Люди года».

«Победили компании, которые активно внедряют инновации, способствуют развитию агропромышленного комплекса региона и его социальной ориентированности. Премии конечно важны. И, в первую очередь, для того, чтобы рассказать, что сельскохозяйственные отрасли прибыльны и носят стабильный, устойчивый характер», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Организатором премии стала издательско-коммуникационная группа «Бизнес-Диалог-Медиа» с целью поддержать бизнес и показать успешные практики. Награды присуждались в 33 номинациях.

«В номинации «Агропромышленный комплекс» победителями стали руководители двух наших подмосковных предприятий – агрохолдинга «ОСП арго» и «Щелково Агрохим». В номинации – «Пищевое производство» награждены производители детского питания «Торговый Дом Беллакт» и мясной продукции «Лукес-Д», – дополнил Разин.

Победители получили дипломы и памятные статуэтки за значимый вклад в развитие российской экономики.

«Есть высокомаржинальные отрасли – это и ягоды, и переработка, и пищевые продукты. И многие сегодня смотрят на нашу отрасль, как дополнительный локомотив для своего развития. И кто еще не решил инвестировать в сельское хозяйство – добро пожаловать в Московскую область», – подчеркнул Разин.

Событие посетили более 200 гостей – владельцы и управляющие российских и европейских компаний, представители региональных институтов развития бизнеса, а также руководители общероссийских общественных организаций.