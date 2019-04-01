В Доме правительства Московской области функционирует Центр управления регионом. Здесь круглосуточно собираются данные о проблемах, которые возникают в Подмосковье. Специальная информационная система аккумулирует жалобы жителей и распределяет их по тематическим блокам для оперативного реагирования ведомств. Подробнее о том, как устроен Центр управления регионом, смотрите в инфографике РИАМО.