РИАМО – 1 апр. Инновационный центр «Город героев» на ВДНХ в Москве поставили на кадастровый учет, в состав организации входят 65 вновь учтенных объектов общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.

«Управлением Росреестра по Москве поставлен на кадастровый учет инновационный центр для детей «Город героев», расположенный в Северо-Восточном административном округе на территории объекта культурного наследия федерального значения ВДНХ по адресу: проспект Мира, дом 119 (строения 318, 320, 321, 322, 332)», – говорится в сообщении.

В его состав входит 65 вновь учтенных объектов общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров.

«В том числе, это три новых павильона с надземными переходами, реконструированное строение, обслуживающие сооружения, объекты теплосетей и водоснабжения», – подчеркивается в материале.

Инновационный центр для детей «Город герой» на ВДНХ – уникальный проект правительства Москвы в области дополнительного образования, который будет специализироваться на четырех направлениях: робототехника, дизайн, программирование, мультимедиа.

«Его главной целью станет популяризация инновационной деятельности и вовлечение в нее молодежи», – дополняется в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, за несколько лет правительством Москвы была проведена масштабная работа по восстановлению исторического облика ВДНХ.

«Отреставрирована большая часть павильонов, ликвидированы незаконно возведенные постройки, проводится благоустройство территории. Мы, со своей стороны, держим на особом контроле вопросы кадастрового учета вновь построенных и реконструированных сооружений, расположенных на территории Выставочного комплекса, и по ним все учетно-регистрационные процедуры проводим в сокращенные сроки», – резюмировал он.