РИАМО - 1 апр. Глава крестьянского фермерского хозяйства в Серебряных Прудах оштрафован управлением Россельхознадзора за нарушение фитосанитарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проверке документов управлением установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства ИП Пэвэлаке Н.А. осуществил выпуск в реализацию партию пшеницы фуражной весом 82,76 тонны без указания в сопроводительных документах информации о декларации о соответствии данной партии зерна требованиям технического регламента», – отмечается в сообщении.

За нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.