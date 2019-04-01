РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Сотрудники министерства имущественных отношений Московской области 3 апреля проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В среду, 3 апреля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства имущественных отношений Московской области», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом №4 (1 этаж, вход со стороны концертного зала) без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.