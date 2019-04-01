РИАМО – 1 апр. Более 200 предпринимателей конкурировали на аукционах Москвы за столичную недвижимость на прошлой неделе, высокий уровень конкуренции зафиксирован на аукционах за право ведения сезонной нестационарной торговой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как уточняется в материале, 130 заявок поступило на участие в аукционах по аренде 34 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, выставленных на специальных условиях для представителей малого бизнеса. Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Наиболее конкурентной процедурой стал аукцион по аренде подвального помещения, расположенного в Лефортово. На него претендовали 23 участника. Лот имеет площадь 147,5 квадратных метров и находится в жилом доме, на первой линии. Ближайшая станция метро – «Авиамоторная». Начальная цена лота выросла в семь раз. Итоговая стоимость объекта – 1 миллион рублей», – отмечается в сообщении.

Высокий уровень конкуренции отмечен на аукционах за право ведения сезонной нестационарной торговой деятельности.

«Кроме того, 46 инвесторов претендовали на 16 лотов – тележки, которые можно разместить на площади 2,5 квадратных метров в Центральном и Юго-Восточном административном округе. В среднем на лот претендовали два-три участника», – уточняется в материале.

Самым востребованным лотом оказалась тележка для торговли мороженым, горячими напитками и выпечкой, расположенная в Пресненском районе.

«Стартовая цена лота увеличилась в 6,5 раз и, в конечном итоге, составила 69,5 тысяч рублей», – дополняется в сообщении.

Серьезная конкурентная борьба наблюдалась и на аукционах по продаже коммерческих объектов из имущества акционерного общества «РЭМ» посредством публичного предложения. Здесь 42 предпринимателя боролись за семь лотов.

«Повышенным интересом со стороны участников пользовался лот, представляющий собой подвальное помещение площадью 516 квадратных метров. За него поборолись шесть инвесторов. Объект располагается на первом этаже жилого дома, на первой линии, в районе «Нагатино-Садовники», – подчеркивается в сообщении.

Итоговая цена лота составила 19,7 миллионов рублей при начальной стоимости 21,9 миллионов рублей.