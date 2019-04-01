РИАМО – 1 апр. В Подмосковье пройдет конкурс «Лучший школьный краеведческий музей», в мероприятии смогут поучаствовать представители региональных гимназий, лицеев, колледжей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В региональном парламенте 29 марта прошло заседание общественного совета партийного проекта «Историческая память». Встреча проводилась под руководством заместителя председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимира Вшивцева.

«На прошедшей встрече было утверждено положение о проведении регионального конкурса «Лучший школьный краеведческий музей». Вшивцев отметил, что в перспективе – вывести данный конкурс на федеральный уровень», – говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются музеи школ, гимназий, колледжей, детских домов, учреждений дополнительного образования, имеющие краеведческую направленность. Конкурс проходит в два этапа: муниципальный и региональный.

«Первый будет проходить с апреля по август 2019 года, а второй – с сентября по октябрь того же года. Подведение итогов состоится в ноябре», – уточняется в материале.

Информацию о музее необходимо представить в виде презентации, отражающую основную деятельность музея.

«Также на заседании были представлены презентации реализованных проектов, организованных Союзом Десантников России и российским Союзом ветеранов Афганистана Раменского района», – добавляется в сообщении.

Вшивцев уточнил, что реализация каждого масштабного мероприятия заявляет патриотическую позицию организации и имеет большой вклад для нашего поколения.

«Ряд организаций изъявили желание участвовать в работе совета – это межрегиональная общественная организация «Парк Героев», мотоклуб «Ночные волки». В ходе проведенной работы нам удалось определиться со взаимодействием в мероприятиях, которые мы запланировали на 2019 год», – подытожил Вшивцев.

Проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения. Проект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе.