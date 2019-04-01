РИАМО – 1 апр. Многоуровневую транспортную развязку построят на пересечении дороги Солнцево – Бутово – Видное и магистральной улицы МКАД-Коммунарка-Остафьево, объект в ТиНАО будет состоять из двух путепроводов длиной почти 300 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Обе дороги, которые будут пересекаться на развязке, сейчас активно строятся. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, Москва делает ставку на комплексный подход к развитию дорожной сети, и в ближайшие годы в ТиНАО появятся сотни километров дорог и новые транспортные сооружения, которые помогут улучшить межрайонные связи», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Так, трасса Солнцево – Бутово – Видное станет полноценным дублером МКАД в ТиНАО и дополнительно свяжет соседние районы.

«Дорога строится поэтапно, а полное открытие запланировано на 2021 год. Между полосами движения зарезервирована зона для перспективного скоростного общественного транспорта», – уточняется в материале.

Дорога МКАД-Коммунарка-Остафьево будет около 50 километров в длину.

«Она дополнительно свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в новой Москве. Также запроектирован дополнительный удобный выезд к аэропорту «Остафьево». Всего на этой дороге построят 10 транспортных сооружений: мосты, разворотные эстакады и тоннели», – перечисляется в материале.

Проектировщик и заказчик: ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект».