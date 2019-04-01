РИАМО – 1 апр. В Московской области за неделю было ликвидировано более 40 локальных подтоплений территорий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Объектами операции являются ливневые канализации, водоотводные каналы, водоприемные колодцы, а также места подтоплений городских территорий.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора ликвидировано 44 подтопления различных территорий в Клину, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске, Электрогорске, Раменском и Воскресенском районах», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Он добавил, что все выявленные за неделю нарушения устранены.

«Операция «Паводок» продлится до середины апреля», – подытожил Бизяев.