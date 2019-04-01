РИАМО - 1 апр. Спортсменки Анастасия Белякова и Ярослава Якушина из Московской области завоевали два золота международных соревнований по боксу среди женщин EURO CUP 2019, которые проходили с 27 по 31 марта в городе Биелина (Босния и Герцеговина), говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 210 спортсменок из 10 стран мира.

«В весовой категории до 60 килограммов все ступени пьедестала покорились спортсменкам из России, а медаль высшей пробы завоевала представительница Московской области Анастасия Белякова», – говорится в сообщении,

В категории до 69 килограммов девушки из сборной России выиграли золотую и серебряную медали. Триумф праздновала еще одна подмосковная спортсменка Ярослава Якушина.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменок с успешными выступлениями.

«На недавно завершившемся Европейском первенстве по боксу российская национальная сборная завоевала медали в нескольких весовых категориях, а в двух из них победу одержали именно спортсменки Московской области. Ярослава Якушина к своим нескольким титулам чемпионки России теперь прибавила еще и международное золото. Для Анастасии Беляковой победы подобного уровня уже не новы. В ее активе бронзовая медаль Олимпиады 2016 года, а также серебро и золото чемпионатов мира, золото чемпионата Европы и Европейских игр. Уверен, что девушки-боксеры из Подмосковья еще не раз проявят себя как лидеры национальной сборной», – отметил министр.