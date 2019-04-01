РИАМО - 1 апр. На круглосуточные дежурства в столице в понедельник заступают специалисты Московского авиационного центра, они будут помогать спасать людей в случаях серьезных ДТП и крупных ЧС с участием транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «МАЦ».

«Первого апреля на круглосуточные дежурства заступает аварийно-спасательное подразделение Московского авиационного центра. Эта единственная в столице, уникальная служба воздушных спасателей, которая была сформирована в рамках развития технологий по оказанию помощи жителям столицы с возможностью применения авиации», – говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель директора Московского авиационного центра Владимир Федоров, с февраля в центре была увеличена штатная численность для создания службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, которая будет спасать пострадавших при помощи вертолетов.

«Несколько месяцев спасатели усиленно тренировались и сегодня полностью готовы приступить к мероприятиям по спасению людей в особых случаях в составе единого пожарно-спасательного гарнизона столицы», – уточнил Федоров.

По словам начальника службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ «МАЦ» Александра Панормова, воздушных спасателей будут привлекать для деблокировки и спасения людей в случаях серьезных ДТП, крупных ЧС с участием транспорта, поиска потерявшихся в лесу и эвакуации пострадавших из труднодоступных мест способом беспарашютного десантирования.

«Все наши спасатели прошли жесткий отбор и являются лучшими представителями своей профессии. На сегодняшний день в учреждении работает около 30 спасателей, которые будут дежурить бригадой из четырех человек», – рассказал Панормов.

Он уточнил, что в зависимости от вызова, спасатели будут выезжать на специальном автомобиле, оборудованном инструментами для деблокировки и помощи пострадавшим, или вылетать на вертолете, если будет невозможно добраться наземным транспортом к месту ЧС или при необходимости оказания экстренной помощи на дальнем расстоянии.