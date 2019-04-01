РИАМО - 1 апр. Столичные полицейские задержали 21-летнюю приезжую, подозреваемую в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ОМВД по району Царицыно обратился генеральный директор одной из столичных фирм, занимающейся оптовой продажей. По его словам, фирме проходила сверка банковских документов, в результате которой выяснилось, что в организации идет смена генерального директора и что неизвестный пытается похитить с расчетного счета организации более 6,5 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Кавказском бульваре. Ею оказалась 21-летняя приезжая. Установлено, что злоумышленница обратилась в банк и предоставила пакет поддельных документов о том, что она является новым генеральным директором компании», – говорится в сообщении.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Ее поместили под стражу. Оперативники разыскивают возможных соучастников.