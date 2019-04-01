РИАМО – 1 апр. На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице началось сооружение эскалаторного тоннеля, его протяженность составит 66 метров, говорится в сообщении пресс-службы «Мосметростроя».

«АО «Мосметрострой» приступило к сооружению наклонного хода строящейся станции «Авиамоторная» БКЛ столичного метрополитена. В тоннеле длиной 66 метров оборудуют четыре эскалатора, по которым пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию «Авиамоторная» Калининской линии», – отмечается в сообщении.

Так, всего предстоит смонтировать 142 кольца чугунной обделки с помощью тюбингоукладчика.

«Заморозка грунтов будет сопровождать проходку 32 метра по нижней части и 81 метр по верхнему своду. Породы до этого уровня состоят из песка и суглинка. Дальше пойдет твердая глина и известняк», – дополнил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Он пояснил, что до начала основных проходческих работ грунт заморозили хлористым кальцием, поскольку на участке обводненные и неустойчивые грунты.

«Станция «Авиамоторная» запроектирована колонного типа мелкого заложения (20 метров), с тремя пролетами, островной платформой и двумя вестибюлями. Южный расположится на месте конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», северный соединит станцию подходным коридором длиной 73 метра под путями железной дороги Казанского направления с выходом к префектуре Юго-Восточного округа Москвы», – подчеркивается в материале.

По замыслу архитекторов, дизайн станции и вестибюля оформят в стиле минимализма. Авиационная тематика, по которой и назван объект, отобразится в колоннах и подвесном декоративном потолке со встроенными светильниками.

АО «Мосметрострой» работает над первым этапом строительства северо-восточного направления БКЛ, включающим станции «Лефортово» и «Авиамоторная» с перегонными тоннелями, камерой съездов и комплексом притоннельных сооружений.

«Общая длина участка – 5,75 километра. С открытием новых станций снизится нагрузка на кольцевую и центральные участки радиальных линий метрополитена», – уточняется в пресс-релизе.