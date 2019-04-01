РИАМО - 1 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать работу по благоустройству территорий региона после зимнего сезона, также важно привести в порядок дороги и социальные учреждения в военных городках, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании обсуждался план мероприятий по благоустройству общественных пространств, в том числе наведению порядка на территории военных городков.

«Хочется подчеркнуть важность подготовки городов и территорий после большого зимнего сезона. Основная нагрузка ложится на дорожные и муниципальные службы благоустройства. Я прошу организовать эту работу и вести ее активным темпом», — сказал Воробьев.

Он добавил, что следующая актуальная тема - это состояние военных городков.

«Нам передали большое количество военных городков, и они требуют огромных ресурсов для того, чтобы там привести в порядок дороги, социальные учреждения», — подчеркнул губернатор.

С 30 марта по 20 апреля в Московской области проходит месячник благоустройства. Муниципальные субботники состоятся 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень.