РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В батутном клубе подмосковного Подольска в конце мая планируют провести соревнования по прыжкам на батуте, сообщается в группе «Батут в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«В конце мая в батутном клубе Подольска пройдут первые соревнования по прыжкам на батуте. Это отличная возможность проверить себя, повысить свой уровень прыжков и хорошо провести время. В младшей группе будут соревноваться дети до 9 лет. Им нужно будет показать одну связку из 10 элементов», – говорится в сообщении.

В средней группе будут участвовать дети с 9 лет и взрослые. Им нужно будет продемонстрировать умение исполнять элементы обязательной программы, а также показать произвольную программу.

Также опытные спортсмены смогут принять участие и в продвинутом уровне, где им необходимо будут показать произвольную и обязательную программы, в которые должны войти 10 неповторяющихся элементов.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Подольска и батутного клуба в Раменском.