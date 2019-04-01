РИАМО – 1 апр. Реконструкция Лотошинской средней общеобразовательной школы №2 завершена, новый учебный корпус получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

Объект располагается на улице Микрорайон, дом 8.

«В рамках работ по реконструкции объекта образования была возведена трехэтажная пристройка, примыкающая к основному зданию школы. Учебный корпус рассчитан на 184 места и предназначен для размещения блока средних классов», – отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Кроме того, в здании общей площадью свыше 4,5 тысяч квадратных метров разместились учебные классы, библиотека, медицинский блок.

«На прилегающей территории обустроено футбольное поле, площадка для подвижных игр», – перечисляется в материале.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Учебный корпус построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование велось за счет средств бюджета», – поясняется в сообщении.

Заказчиком строительства выступает МОУ «ЛСОШ №2».