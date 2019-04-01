РИАМО - 1 апр. Банк России с понедельника выпуcкает в обращение памятные серебряные монеты серии «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское», говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Номиналы монет – 3 и 25 рублей, тираж – 3 тысячи и 1,5 тысячи штук соответственно. Проба сплава обеих монет – 925.

«На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет – «3 рубля», «25 рублей», дата − «2019 год», обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», – говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение южного фасада дворца в Архангельском. На фоне дерева – рельефное изображение скульптуры «Венера с голубками», украшающей лестницу между террасами. Имеются надписи: «Государственный музей-усадьба Архангельское» и «100 лет». Диаметр монеты – 39 миллиметров.

На обороте 25-рублевой монеты изображены южный фасад дворца и парковая скульптура «Артемида с ланью». Также имеются надписи: «Государственный музей-усадьба Архангельское» и «100 лет». Диаметр монеты составляет 60 миллиметров.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – напоминается в пресс-релизе.

Музей-усадьба «Архангельское» – дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – начала XIX века. Усадьба расположена на берегу старицы Москвы-реки в городском округе Красногорск. Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации.

Усадьба известна со времен Ивана Грозного. В течение трех столетий ее владельцами являлись попеременно князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Сохранился храм Архангела Михаила (1660-е годы). На рубеже XVIII-XIX веков возник архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма. Князь Николай Юсупов разместил здесь обширные коллекции живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, редкой книги, выстроил усадебный театр по проекту и с декорациями Пьетро Гонзага. В Архангельском не раз бывали члены Российского Императорского дома, зарубежные послы, видные государственные деятели, писатели, художники, музыканты.