РИАМО – 1 апр. С начала текущего года в Восточный административный округ столицы направлено 18 предостережений о недопущении нарушений земельного законодательства в адрес предпринимателей и юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости в Москве.

В Госинспекции по недвижимости разработана и действует система профилактики правонарушений. С 2017 года за правонарушение, совершенное впервые, либо при наличии имеющихся признаков готовящегося правонарушения, вручается предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, выявленных в ходе проведения плановых (рейдовых) обследований.

«В I квартале 2019 года Госинспекцией по недвижимости выдано 26 предостережений, из них только в Восточном административном округе 18 предостережений направлено юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи с выявлением сведений о готовящихся нарушениях в области использования земельных участков», – отмечается в сообщении.

Большая часть предостережений в ВАО вручена в районе Гольяново – 10, Преображенском районе – пять, в районе Соколиная гора – два и одно – в Перово.

«Также предостережения получили в ЦАО – четыре, САО – два, ЗелАО и ЮЗАО – по одному в каждом», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что мнение о том, что штрафные санкции контролирующих органов являются удушающими, не всегда справедливо.

«Существуют меры предупредительного характера, а не только штрафы», – пояснил глава контрольного ведомства.

В Госинспекции по недвижимости на постоянной основе для предпринимателей проводятся семинары, ведется информационно-разъяснительная работа по предупреждению правонарушений, что способствует снижению их количества.