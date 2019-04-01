РИАМО - 1 апр. В 2019 году на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Московской области не будет вводиться ограничение движения на проезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в период весеннего половодья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение всех транспортных средств будет осуществляться в штатном режиме.

«Практика отказа от весенних ограничений на проезд большегрузного транспорта ведется с прошлого года и уже дает положительные результаты. Под ограничения попадало порядка 270 региональных дорог. Не меняя маршрут из-за сезонных ограничений, перевозчики более эффективно планируют свою деятельность, не повышая себестоимость доставки грузов потребителям», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он пояснил, что отсутствие ограничений в 2018 году существенно не отразилось на качестве дорожного полотна.

«С помощью объема средств, поступающих в региональный дорожный фонд от оплаты проезда большегрузного транспорта при оформлении спецразрешений и финансирования из бюджета Московской области, дефекты дорожного полотна оперативно устраняются», – подчеркнул Гержик.

До 2018 года в период с 1 по 30 апреля на региональных дорогах Московской области вводили временное ограничение движения транспортных средств с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на их оси. Ограничение действовало на более чем 270 участках дорог общей протяженностью более 3 тысяч километров.