РИАМО - 1 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжать регулярную разъяснительную работу по решению вопроса обманутых дольщиков, в 2019 году ключи от жилья должны получить около 19 тысяч обманутых дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с защитой прав граждан – участников долевого строительства.

«Наша задача в этом году – выполнить все планы по выдаче ключей, а это порядка 19 тысяч обманутых дольщиков. Прошу продолжать регулярную разъяснительную работу, которая позволяет людям понимать, когда они въедут в свои квартиры», — сказал Воробьев.

С начала 2019 года в Подмосковье обеспечены законные права свыше 4,8 тысячи обманутых дольщиков, в эксплуатацию были введены дома в Красногорске, Долгопрудном, Реутове, Домодедове и других муниципалитетах.