РИАМО - 1 апр. В Москве в апреле на аукцион выставят земельные участки с объектами в Восточном и Южном округах, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

«На востоке Москвы ДОМ.РФ продает земельный участок и 10 нежилых строений, общая площадь которых превышает 11 тысяч квадратных метров. Объекты можно использовать в коммерческих целях под офисные или административные помещения», – говорится в материале.

Стартовая цена лота составляет 50,3 миллиона рублей. Заявки принимаются на участие в аукционе до 17 апреля, сами торги пройдут 22 апреля. Участок находится по адресу: Измайловское шоссе, владение 48А/37, строение 2.

В Южном округе столицы в Булатниковском проезде, владение 10Б, на продажу выставят участок земли площадью 1,03 гектара. Здесь располагается здание бывшего Московского приборостроительного техникума площадью 2241,4 квадратных метра. Цена за этот лот начинается с 125,2 миллиона рублей. Заявить о своем участии в торгах можно до 22 апреля, аукцион пройдет 26 апреля.

Открытые аукционы по продаже земельных участков и сооружений проводит единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, который выступает агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемого федерального имущества.